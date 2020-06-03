隨著大陸新冠肺炎疫情防控措施的放寬、經營活動恢復，財新5月大陸服務業PMI升至逾9年半最高，為55，較上月提高10.6個百分點，業界信心保持樂觀；不過新接出口業務仍然受到疫情嚴重影響，出現大幅收縮，顯示外需仍顯疲弱，經濟恢復仍需時日。

據《財新網》報導，3日公布的5月財新大陸服務業PMI為55，較4月提高10.6個百分點，2月以來首次處於擴張區間，為2010年11月以來最高。

5月大陸服務業新增訂單指數自2月以來重回擴張區間，主要由內需回升帶動，為2010年10月以來最高值；新增出口訂單指數雖降幅放緩，但仍處於收縮區間。而受外需疲弱拖累，大陸製造業新增訂單指數在收縮區間僅小幅回升，綜合來看，新增訂單總量出現2月以來的首次增長，綜合新增出口訂單總量降幅縮小。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月大陸服務業生產均大幅擴張，服務業從疫情中加速恢復，需求恢復強於製造業，供需兩側雖較上月改善仍不能完全抵消疫情的負面影響，經濟恢復到常態化尚需時日。

(旺報 )