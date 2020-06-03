監察委員仉桂美今(3)日指出，由於環保署與交通部定檢方式未達共識，使全國84萬餘輛柴油車均未依「空氣污染防制法」規定接受排煙定期檢驗長達3年，環保署表示全國柴油車不合格率由2014年6.1％下降至2019年4.2％，也提出7大協助方案改善柴油車污染排放，保護國人健康。

環保署空保處表示，柴油車排放污染，對空氣品質有不良影響，且影響民眾健康，因此，我國針對大型柴油車提供7大協助方案，包含補助汰舊換車、調修補助、加裝污染防制設備補助、減徵汰舊換新之新車貨物稅及零組件免關稅、購車低利信貸及利息補貼，與車主共同合作，改善柴油車污染排放，其中淘汰老舊1至3期柴油車自2017年至2019年底已達3萬478輛，淘汰比例約23％。

根據近6年統計各縣市環保局柴油車檢測資料顯示，全國不合格率由2014年6.1％下降至2019年4.2％，同期民眾陳情烏賊車件數亦由3142件下降至1240件，顯示柴油車黑煙排放已逐年改善。

空保處澄清，對於柴油車的管理從未懈怠，雖然定檢執行方式尚未與交通部達成共識，但一直積極採取多元管理措施來改善空氣污染問題，包含老舊車輛汰換、調修，加嚴新車排放標準符合歐盟最新標準、道路疑似高污染車輛經環保機關目視或民眾陳情通知到檢等，各項措施均為確保車輛污染排放符合管制標準。

(中時 )