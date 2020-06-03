台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（摘自陳佩琪臉書）

舒琪大戰轉「琪中之戰」！台北市長柯文哲妻子陳佩琪神隱2天後，3日再度發文嗆，中央流行疫情指揮中心陳時中曾說「（小明）自己選擇的國籍， 現在自己（小孩的父母）就要承擔」，的確，自己選擇的國籍自己承擔，但《兒童福利法》規定父母、養父母或監護人對其兒童應負保育的責任，強調自己是兒科醫生，請別再冠人賣台舔中的大帽子。

陳佩琪表示，多年前曾看過一部電影「鐵達尼號」 ，劇情快結尾時，鐵達尼已經快沉了， 船長下令棄船， 但救生艇不夠用，於是決定讓「婦女」和「小孩」優先登艇，小孩因無自我照護能力，所以可有一個照顧者同行， 以媽媽優先，沒媽媽者， 爸爸（男士）亦可，在人性求生的本能下， 追求女主角蘿絲的有錢大壞蛋，就在混亂中隨意抓了一個走失的小孩充當自己的， 藉此獲得優先上艇的機會。

她說，某次的醫學倫理課程中，老師曾問「 若你是一個救人濟世的醫生， 手中握有50顆救命仙丹， 但你面前卻來了100個沒這仙丹就不能活命的人，那麼你該怎麼辦？」醫院急診的傷患，可分等級處理， 第1級病人太多或輕症病人抱怨等太久，都還可以院內廣播999或私下請同事支援一番， 但不是每個情境都可以救人救到如此到位。

「小明回來了嗎？ 是因為防疫容量不足嗎？」陳佩琪說，的確在防疫上每個國家都有自己可以處理的量， 就一般醫學認知，過去的 SARS和現在的新冠肺炎， 小孩的病例都很少， 重症者更微乎其微，爸爸「大明」是台灣人，當然有我們國籍， 媽媽是陸配，來台多年已有身分證，「小明」出生時父母幫他選擇了大陸籍，所以小明沒有台灣籍 ，但小明長期以依親方式住在台灣， 也在台灣設籍， 在台灣念書，設籍夠久了，也擁有我們的健保卡，就像許多東南亞人長期在台念書一樣，沒國籍、 有戶籍 、有健保。

陳說，當初派包機飛武漢接人時， 父母都符合上機資格， 只有「小明」不行， 「小明」極度渴望早日回台繼續學業， 有些生病的「小小明」也期待早點拿到救命藥，但是倘若父母都回台灣了，誰來照顧小明和小小明呢？而陳時中那時剛在選舉大勝的氛圍下， 這是多麼煽動人心的口號啊，甚至少數極端的人說當初就別去大陸經商或娶陸配啊，現在就不會有這些煩惱了。

她還說，自己是兒科醫生， 就是以兒科醫師的良知良心，為小孩的「受教權」和「醫療權」提出一點建議，請別再冠人賣台舔中的大帽子了，台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。

最後，她將自己與柯比做「蘿絲與傑克」，印象中蘿絲本已搭上救生艇了， 但放不下傑克， 於是偷偷爬上已經快沉的鐵達尼上， 想和傑克一起逃難共生死，不論行駛在風平浪靜的海上或身處撞到冰山快沉的船上，「佩琪和文哲永遠在一起」，也謝謝議員（簡舒培）對他們婚姻的祝福。

(中時 )