今（3）日上午11時許，新北市新店區安康路一家賣果汁的飲料店突然衝進1輛自小客車，撞壞店家設備、物品，現場一片狼藉，所幸店內當時並無顧客，未傷及他人，自小客車駕駛27歲黃姓女子則手部擦傷，並無大礙。

警方表示，黃女駕駛自小客車沿安康路一段內側車道往碧潭方向，突遭69歲的陳姓男子駕駛自小貨車從後追撞，導致自小客車失控衝進路旁飲料店，雙方均未酒駕。

陳男向警方供稱，因前車緊急煞車，他煞車不及才發生碰撞。至於肇事責任，警方已在著手調查。

(中時 )