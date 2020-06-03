「得來速」新服務？轎車突撞進飲料店 19:442020/06/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自小客車撞進飲料店，現場一片狼藉。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（3）日上午11時許，新北市新店區安康路一家賣果汁的飲料店突然衝進1輛自小客車，撞壞店家設備、物品，現場一片狼藉，所幸店內當時並無顧客，未傷及他人，自小客車駕駛27歲黃姓女子則手部擦傷，並無大礙。 警方表示，黃女駕駛自小客車沿安康路一段內側車道往碧潭方向，突遭69歲的陳姓男子駕駛自小貨車從後追撞，導致自小客車失控衝進路旁飲料店，雙方均未酒駕。 陳男向警方供稱，因前車緊急煞車，他煞車不及才發生碰撞。至於肇事責任，警方已在著手調查。 (中時 ) #客車 #自小客車 #小客車 #駕駛 #飲料店 也許您會感興趣 社會熱門新聞 刈包攤美女老闆美得太超過 網友：想瘋狂衝去買來狂吃 - 社會 美女人妻穿薄紗 溫泉會館嘿咻國巨前人資長 - 社會 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛遭起訴 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 恐怖喔！荔枝樁象竟是「男人聖品」 移工抓了就生吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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