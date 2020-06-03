梅雨鋒面遠離後，全台溫度持續上升，民眾開冷氣降溫，就讓3日用電量創今年新高。台電表示，周三用電尖峰出現在下午2點15分，用電量達3,865.28萬瓩，刷新今年用電記錄，實際備轉容量有416.26萬瓩，相當於備轉容量率12.07％，供電亮出「供電穩定」的綠燈。

值得注意的是，由於綠電持續佈建，今天太陽光電穩定輸出，在用電尖峰時，全台太陽光電總發電量達231.8萬瓩，未來待幾座新太陽光電廠運作後，整體發電量可望再提升。

2020年用電量排名（截至6/3）：一、6/3 3,449.0萬瓩（今日），二、6/2 3,438.1萬瓩，三、5/8 3,379.1萬瓩，四、5/15 3,378.7萬瓩，五、6/1 3,366.0萬瓩，六、5/14 3,344.2萬瓩，七、5/5 3,332.2萬瓩，八、5/11 3,320.3萬瓩，九、5/6 3,296.3萬瓩，十、5/26 3,289.6萬瓩。

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