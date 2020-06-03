振興風起，台北華國大飯店餐飲優惠大放送，凡使用三倍券3,000元（全額使用）即可入住原價8,500元精緻客房，再加贈日本頂級壽喜涮涮鍋「華國但馬屋」雙人海陸套餐（約27折，不含早餐）。於華國關係餐廳（飯店、真愛桃花源、華山文旅親子餐廳）使用振興三倍券，皆可享有6至73折加碼優惠。

例如帝國會館原價3,520元「掛爐片皮烤鴨四人套餐」振興下殺2,580元（73折）、陽明山上歐風美景餐廳「真愛桃花源」原價1,658元龍蝦套餐+入園門票，振興優惠6折999元，以及華國華山文旅Rich Daddy cafe & kids親子餐廳「美國碳烤助眼排餐10oz+兒童餐」原價1,232元，振興出遊只要799元（65折）。

另外，華國但馬屋品嚐日本原汁原味頂級A5和牛壽喜涮涮鍋，原價1,848元「小帝國三品和牛個人套餐」振興優惠只要1,300元（7折）。華國牛排館「雙人火焰帶骨肋眼牛排饗宴16oz」原價4,268元，振興券優惠67折，2,880元。

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