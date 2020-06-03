大陸經濟在經歷高速成長後，進入成長曲線放緩時期，面對金融市場過熱，北京當局2018年下半年開始啟動去槓桿化政策，使得企業債券違約率不斷提升，但也著實降低大陸金融市場風險。不過，新冠肺炎疫情爆發，北京當局不得不推出刺激經濟政策，尤其是地方政府發債，讓大陸今年承壓4.73兆元人民幣(近20兆元新台幣)債務。

新冠肺炎疫情衝擊下，大陸今年第一季度 GDP成長率呈現年減6.8%，創下經濟負成長紀錄。據外國財經媒體報導，大陸各地方政府發債支撐經濟避免受到嚴重打擊，預計在今年將發行約4.73兆元人民幣的地方債。國際上各大基金所持有的大陸國債近年來穩定增加，目前約占總量8.6%，快追上日本國債的13%。

2018年爆發陸美貿易戰，加上2020年新冠肺炎疫情，外資仍不斷購入大陸國債，加上目前大陸地方債僅占0.01%為海外基金所持有，北京當局也希望藉此支撐大陸經濟發展。

北京華創證券分析師Zhou Guannan表示，地方債快速擴張，大陸金融監管機構需要找到更多資金，才能減輕主要承辦方銀行的壓力，由於企業壞職帳、信貸違約率增加，這些銀行承受比過去更多的壓力。安本標準投資上海基金經理Edmund Goh表示，地方債的劣勢就在於比政策銀行的債券收益率還低，加上持有地方債幾乎就是放著無法做更多操作，這使得外資不願意花更多成本投資。

大陸在去年底為止，整體國內市場有20%為地方債、約21兆元人民幣，海外資金持有比例可說低到可以忽略。今年前5月，地方債交易總量為5.3兆元人民幣，為大陸國債總體交易額的25%，但國債未償還的發行總量，比地方債還要少3成。

(中時電子報)