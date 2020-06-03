日本由於兩國最大的「懸案」：勞工問題遲遲沒有進展，一直不鬆口撤銷管制。韓國對此愈加不滿。韓國總統文在寅曾在演講中稱「不會第二次輸給日本」。

韓國政府2日宣佈，將重新就日本採取對韓出口管制措施訴諸世界貿易組織，原因是韓方一直盡力改善管理體制，但日方缺乏以對話化解貿易爭端的意願，致韓方不滿情緒累積。

綜合路透社、日本時事通信社報導，日本去年（2019年）7月對韓發起出口管制，已過去近1年時間。韓國產業通商資源部2日表示，決定繼續就日本出口管制問題推進世貿組織的爭端解決程序。貿易投資室室長羅承植稱，日韓雙方未能在解決貿易爭端的談判中取得進展，「現在依然處於什麼都不確定的狀態，我們認為必須解決問題了。」

對此，日本外相茂木敏充在記者會上表達了不滿之意，回應稱：「我們還在保持對話，韓國進行單方面宣佈令人遺憾。」

《韓日軍事情報保護協定》原定於去年11月失效，韓方此前也一直態度強硬表示不會續約，但最終決定推遲《韓日軍事情報保護協定》終止期限。外媒分析稱，韓方此舉為韓日繼續就貿易爭端和歷史問題的磋商留出了餘地。此後，韓國一改對日強硬態度，為了撤銷出口管制，一件一件地解決日本提的「難題」。

然而，日本由於兩國最大的「懸案」：勞工問題遲遲沒有進展，一直不鬆口撤銷管制。韓國對此愈加不滿。韓國總統文在寅曾在演講中稱「不會第二次輸給日本」。韓方擔憂，如果出口管制拖到今年7月滿1年，日本還沒有動作的話，國內一定會有大量聲音批評政府。

日本政府相關人士推測稱，韓國政府內部或許有不滿現狀的人。但目前，韓國方面還是採取「柔軟對策」，保持和日方對話溝通的態勢。日方也一直在猜測，韓國此次會對日本亮出怎樣的強硬姿態。

據此前報導，韓國法院在2019年裁定多家日本企業賠償第二次世界大戰期間遭強征的韓國勞工。日本政府同年7月起，對日本向韓國出口氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫施行管制，8月把韓方排除出可以獲得貿易便利的「白色清單」。韓方認定，日方不滿韓方法院裁決，以經濟手段報復。韓方隨後採取多項應對措施，包括訴諸世貿組織。

(中時電子報)