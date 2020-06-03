新北市淡水著名夜市小吃街博愛街，今天晚間6時50分生火警，火勢從1家賣滷味小吃攤竄出，幸好消防隊立即趕到撲滅火勢，沒有波及其他商家，起火原因正由警消調查中。

由於火警的小吃街就在捷運淡水站附近，也是當地淡江大學學生平常很愛逛及覓食的熱門「紅區」，所以發生火警時，有不少淡江人正在吃晚飯，發現火警，立即逃出來後，還不忘拍照上傳給同學。

(中時電子報)