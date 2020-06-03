中國全國普通高校畢業生就業創業工作3日召開，大陸國務院總理李克強對此做出重要批示指出，今年大陸高校畢業生就業面臨嚴峻形勢，任務更為艱鉅，要全面強化就業優先政策，加大對疫情嚴重的地區和就業困難畢業生的傾斜幫扶。

大陸中央廣播電台援引李克強指出，要加緊落實穩企業、穩崗位各項舉措，採取更多市場化辦法，拓寬畢業生就業管道，加大雙創支持力度，推動新產業、新型態更大發展。

李克強也指出，要為暫時未就業的大陸畢業生提供不斷線的就業服務，千方百計保持高校畢業生就業局勢整體平穩，促進經濟發展和社會大局穩定。

據了解，今年大陸政府工作報告提出要優先穩就業保民生，計畫城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6％左右，城鎮登記失業率5.5％左右等預期目標；財政、貨幣和投資等政策要聚力支持穩就業，清理取消對就業的不合理限制，促就業舉措要應出盡出。

(旺報 )