行政院會明排定海洋委員會陳報「國家海洋政策白皮書(草案)」報告，並可望通過「國家海洋政策白皮書」，經蘇揆提序後，交由編纂機關海洋委員會付梓印製，正式對外發布。白皮書將作為政府海洋政策藍圖，促進各部會及地方政府共同推動海洋事務。

另藉著美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局的契機，吸引國際領導性廠商來台落地，並強化台灣產業的技術研發實力。經濟部也將陳報「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」，目標為三大核心產業，包括新興半導體、5G通訊、AI之國內外未具體成熟的技術落地。若由台灣本國廠商投資，則需要配合外國供應鏈研發落地。

行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆明日將在行政院會再次聽取「應屆畢業青年就業措施」報告，並依上周指示，再細部盤點協助青年就業效果，將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，共投入66億元，協助應屆畢業青年朋友順利就業免擔心。

(中時 )