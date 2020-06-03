全球最大黃豆進口國中國需求強勁的支撐下，3日芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍黃豆期貨亞洲盤，上漲0.2％來到每英斗8.52美元，接近周二觸及的3周高點8.56美元，連續第2個交易日上漲。儘管有中國停買美國黃豆的風聲傳出，但分析師指出，美國價格低於巴西黃豆，沒有買家會錯過便宜機會。

(工商 )