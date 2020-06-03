需求支撐 CBOT黃豆期貨連二紅 19:552020/06/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大黃豆進口國中國需求強勁的支撐下，3日芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍黃豆期貨亞洲盤，上漲0.2％來到每英斗8.52美元，接近周二觸及的3周高點8.56美元，連續第2個交易日上漲。儘管有中國停買美國黃豆的風聲傳出，但分析師指出，美國價格低於巴西黃豆，沒有買家會錯過便宜機會。 (工商 ) #支撐 #CBOT #黃豆期貨 #黃豆 #中國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 暴動狂燒…美股越噴！專家驚揭背後原因 - 財經 陸慌了？川普追殺北京 還有致命武器 - 財經 散戶注意！台股明天漲跌 專家偷洩口風 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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