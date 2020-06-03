二極體廠德微科技（3675）2020年5月自結合併營收為1.36億元，較去年同期成長5.08％，自結今年前五月合併營收累計為6.64億元，較去年同期成長9.02％。

德微表示，新冠肺炎疫情已漸漸趨緩，原本攪亂的電子產業之產業秩序，也正逐步趨緩，德微客戶在5月中下旬紛紛進行產品線的調整佈局，為此，德微公司5月自結營收雖較4月下滑5.8％，不過仍較去年同期成長5.08％。整體而言，德微樂觀看待第二季。

目前德微公司於第一季已完成向上垂直整合策略（整併亞昕科技）握有完全主導優勢，此時無論是產能利用率與工廠稼動率皆有顯著的提升、而帶動整體合併後之營運綜效。

展望今年，德微公司將持續強化產線能力、提升良品率，期望疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，被延遲的5G、車用電子與AI智能之需求，將會帶動週邊應用對二極體之需求。此時，專注本業經營的德微科技，將更具成長動能與產業競爭優勢。

(工商 )