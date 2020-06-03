台南市中西區成功路與西華南街口2日凌晨3時許發生一件小轎車攔腰撞上計程車車禍，小黃車上楊姓女乘客受傷報警，堅持提告，警方第一時間在小轎車上找不到駕駛人，後來肇事駕駛自搭計程車回現場，盤查發現竟是台南市某派出所警員，放假時飲酒肇事，依照酒駕肇事逃逸送辦。

台南市48歲某警員2日凌晨正值放假，在東區與友人喝酒，幾杯黃湯下肚，自開轎車行經西華南街北往南，攔腰撞上1輛正從成功路西往東的計程車左側，計程車上楊姓女乘客就坐在駕駛座後方，當場左手左腳嚴重擦挫傷，陳姓司機則無大礙。

被撞的小黃司機陳男與受傷的楊女立刻報警，警方趕到時，肇事小轎車上不見駕駛人蹤影，兩人指證歷歷，堅持提告，過了不久，一名男子才搭著另一台小黃回到現場。警方確認他是小轎車駕駛，盤查身分竟是台南市郊區一間派出所48歲警員，酒測值為○‧46毫克。

肇事者屬資深警員，在現場一度欲規避刑責，他向處理車禍的員警辯稱，你們怎知道我是在撞車前喝酒？有意引導自己是在車禍後離開現場才飲酒。

處理的員警調閱監視器，佐證肇事警員下車逃逸時，沿路都無飲酒，肇事者搭車回現場的小黃司機證稱，男客一上車就有酒味。肇事警員見無可狡賴，才坦承酒駕。

處理的警分局表示，肇事警員是在放假期間出事，因為受傷的女乘客堅持提告，警方依照肇事逃逸公共危險罪，將該名肇事的同事移送台南地檢署，台南市警察局計畫將他處一大過調職處分。

(中時 )