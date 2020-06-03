國內疫情趨緩，旅遊人潮逐漸回籠，新竹豐邑喜來登大飯店即日起，盛宴自助餐廳、迎月庭日式料理恢復全餐期服務，並推出萬豪旅享家會員平日用餐77折，6月7日起推出「歡慶解封 醫護人員餐飲優惠」，慰勞醫療人員，出示醫師、藥師、護理人員等相關證件，即可享有2人同行1人免費等優惠。

6月7日防疫解禁，盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、大廳酒吧從6月7日至21日聯合通出「歡慶解封 醫護人員餐飲優惠」，不分平假日，出示醫師、藥師、護理人員等相關證件，至盛宴自助餐廳用餐，即可享有2人同行1人免費優惠、6月22日至7月21日享「3人同行1人免費」。

出示醫師、藥師、護理人員等相關證件，6月7日至7月21日至采悅軒中餐廳即贈送「豬仔流沙包」1份，迎月庭日式料理贈送「炙壽司」1份，大廳酒吧「半自助式沙拉吧套餐」享3人同行1人免費，為前線醫護人員打氣。優惠專案不適用於合約團體、會議宴席專案消費，更多優惠活動請至新竹豐邑喜來登官網查詢，或電洽03-620-6000。

(中時 )