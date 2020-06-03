電子元件代理商儒卓力（Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH）推出Telit的LTE-M／NB2模組ME310G1和ME910G1，可以實現大規模的低成本IoT設備部署，為將來的5G IoT應用和服務奠立基礎。

隨著5G面世，許多企業面臨著LTE IoT（eMTC／NB-IoT）是否仍然值得投資的問題。由於LTE將會無縫演進到5G，所以對於當前LTE IoT解決方案的投資，也就是對5G IoT（mMTC）解決方案的投資：eMTC（增強型MTC；GPP 第13版）會昇級變成第14版中的FeMTC（進一步增強型MTC）和第15版中的eFeMTC（更進一步增強型MTC）。

Telit的LTE Cat. M1（1.4MHz）／NB2（200kHz）組合模組ME310G1和ME910G1已經符合3GPP 第14版規範。為了使得物聯網應用實現更好的節能效率，這些模組可以使用省電模式（PSM）和擴展不連續接收（eDRX），且可以讓設備定期喚醒，同時在返回睡眠模式之前僅提供必要的最少資料量。

相比早期的LTE標準，其最大耦合損耗（MCL）可確保最大+15dB／+20dB的增強覆蓋範圍和出色的室內穿透率。這些模組為LTE-M提供高達1 Mbps資料速率（上行，下行最高365Kbps），並為NB-IoT提供高達160Kbps資料速率（上行，下行最高120Kbps）。由於這些功能，讓ME310G1和ME910G1組合模組成為要快速實施LTE技術方案，並且低成本和低功耗要比高資料速率更為重要時的理想選擇。

ME310G1模組尺寸小巧，為14.3 x 13.1 x 2.6mm（ME310G1-W1），ME910G1模組尺寸為28.2 x 28.2 x 2.2mm。這兩款模組均支援OMA輕量級M2M協定和韌體空中升級（OTA）。對於具有定位或跟蹤功能的應用，可以使用整合式GNSS接收器（GPS、GLONASS、北斗、Galileo）。應用領域包括資產跟蹤、醫療保健監控、智慧電錶、工業感測器、家庭自動化和可攜式IoT設備。

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