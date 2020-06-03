興富發建設「黃金搶案」，因七期生活圈罕見小坪數規劃，未公開即市場關注度最高的產品。（盧金足攝）

台中市秋紅谷生態公園提供民眾休閒好去處，綠地更具都市之肺效果。（盧金足攝）

新光三越百貨為台中市地王，更是中台灣民眾消費的熱點。（盧金足攝）

台中市秋紅谷生態公園有人工湖與綠地。（盧金足攝）

位在七期的台中國家歌劇院，是中台灣的藝文地標。（盧金足攝）

近來台中七期出現「黃金搶案」看板，引起很多民眾注意，原來是興富發建設規畫坐擁七期台灣大道燙金門牌的新建案，亮點包括社區規畫接地氣，還為台中人風行的小火鍋，特別在公設打造鐵板燒、小火鍋宴會廳，建商催買氣出新招，果然奏效。

房市競爭，台中市建商創意多，建案名就像人名可以加深印象，有建案跟上文青風潮，案名浪漫又時尚，有的則以地緣取名，營造地段特色，也有加強記憶點的案名，雙橡園開發一推出就快速完銷的建案，主打數字密碼的「1812」、「1617」，這兩組數字代表這兩處基地面積，更具意義。

此外，精銳建設「精銳博」當初廣告只有寫「8％」，令民眾好奇不已，答案是建蔽率僅約8％，建商大玩數字與文字遊戲刺激買氣，發揮吸睛又吸金效果。

台中市隨著政經版圖轉移，七期成為市政、商務核心，在財團千億投資下，也是全市豪宅密度最高「好野人」聚落，建案以大坪數居多，首購族想住七期蛋黃區，荷包壓力大。

興富發建設逆勢操作，在七期生活圈推出罕見的小宅建案，超大面積基地的「黃金搶案」，目標鎖定首購族有機會搶進七期黃金地段，未公開市場關注度高，在疫情漸趨緩時，建商直呼「沒想到預約看屋的人這麼多」。

興富發建設表示，七期生活圈的住宅大都是大坪數，區域內少有小坪數的規畫，這十多年來目前是雙蛋黃區最好的買點，2到3房適合自住、投資、置產，看好未來的噴出行情。

興富發建設協理賴浚龍表示，近幾年來，房價向上推升， 七期建築地標陸續成型，打造國際城市的壯觀天際線，興富發建設的「黃金搶案」，擁有台灣大道燙金門牌，加上台灣大道為台中市門戶地標，以當代藝術建築概念興建，詢問度熱烈。

我和七期距離有多近？賴浚龍說，台中市是中台灣核心城市，具保值與增值，台灣大道七期距離台中市地王新光三越百貨最近，加上市政特區生活圈，很多住彰化、南投的民眾消費也來台中，周遭有朝馬運動中心、台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園，出租的租金投報率高，房市聚焦七期。

開發商看準未來發展，爭搶七期商業用地，今年最大標案位在大遠百、新光三越之間的七期地王，由「獵地王」興富發以最高總價83.7億元標下，未來將規畫為百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案。

深耕七期的興富發，插旗新市政中心黃金地 段，擁有多棟指標性商辦，如：潤隆NTC、鼎盛BHW及今年新登場銷售的TOP1等，在商辦需求量大增情況下，商務人士在租屋及購屋需求勢必大幅提升，七期生活圈小坪數住宅規畫產品，成為市場熱門物件。

興富發今年推出七期市政生活圈的泳池飯店宅「黃金搶案」，因七期生活圈罕見小坪數規劃，未公開即市場關注度最高的產品，也造成預約看屋的搶購搶案熱潮。

「黃金搶案」位在台灣大道黃金角地，鄰近新光三越、大遠百、老虎城三大百貨商圈及國家歌劇院。享七期生活圈時尚，也同時擁有秋紅谷、潮洋環保公園、夏綠地公園等，超越五萬坪公園綠地，與市政中心相互輝映。

興富發強調，一般來說，飯店式管理住宅通常會以豪宅居多，「黃金搶案」在大基地條件下，不只有挑高迎賓大廳、四季花園、Lounge Bar、影音視聽室、鐵板燒小火鍋宴會廳、食尚餐旅Cafe，還有景觀泳池SPA、健身房等豐富多元的公設，未公開就吸引置產族、首購族關注，以低總價、低自備、高報酬，投資自住相宜的條件，成為今年七期生活圈房市搶手標的。

(中時 )