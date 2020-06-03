民進黨今中常會黨主席蔡英文裁示，無異議通過，6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權；據轉述，有人認為，這樣外界會誤以為在鼓勵罷免、秘書長林錫耀表示，萬一罷韓沒有過，支持者會回過頭來怪民進黨；黨團總召柯建銘則說，「我們公職在路口發黃絲帶是在發假？」

據轉述，在大家發表意見後，黨主席蔡英文則說，「這是民主政治的問題，大家有沒有意見？」今出席11位中常委，原本只有8位簽名，尚未簽名的3位，則隨後補簽，「罷韓聲明」無異議通過。

據轉述，今中常會中討論中常委立委沈發惠「罷韓聲明」時，中常委陳茂松舉手發言，如果罷韓成功以後，外界會認為，民進黨很像在鼓勵人罷免，動不動就要罷免。

據轉述，林錫耀則說，但萬一罷韓沒有過，支持者會會回頭怪民進黨，連鼓勵都不敢。

與會人士轉述，柯建銘說，罷韓如果沒有過，這會變成大新聞。隨後柯看看行政院副院長陳其邁戴著口罩不發一語則表示，「其邁坐在這，你們一直講，連鼓勵投票不敢，若不挺，情何以堪？」

據轉述，柯建銘說，「我們在說這些，說這樣好意思？我們公職在路口發黃絲帶是在發假？」

柯建銘也反駁陳茂松，「選罷法修法已經過了三年多，只罷過一個黃國昌，怎會讓人誤以為我們一直在鼓勵罷免。」

(中時 )