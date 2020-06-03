行政院推出「振興三倍券」，複雜的發放及使用條件引發爭議，國民黨革實院副院長游淑慧大酸，既然「好用、好領、好刺激……要不，蘇內閣以後你們薪水都用三倍券來抵？」她也以資深公務員經歷指出，她深知「越複雜，越容易混水摸魚！」嗆蘇揆騙神明騙人民，2020 是全台排隊年。

游淑慧在臉書發文說，貞昌川普化，肖話一連串。用1000元跟蔡英文政府買3000三倍券，能刺激景氣；但馬英九送大家的3600消費券不能？現在連綠幣都比較值錢嗎？

她說，誰那麼賊，要先從人民手上「套現」200多億，再印三倍券給民眾？誰那麼狠，要人民先拿1000來抵押，保證自己窮死也要消費？誰那麼笨，不要現金，要這不能找零、限制用途的三倍券等增值、找刺激？如果這麼好，要不，蘇內閣以後你們薪水都用三倍券來抵？

游淑慧說，好用、好領、好刺激……，漏洞百出的政策，聰明的網友早想好秒破解的方式；把3倍卷搞得這麼複雜和多元， 怎麼稽核、把關啊？萬一多印給誰？沒發完的被誰拿走？有沒有盜領、冒用的超難查！免稅菸都敢走私了，何況三倍券？她她身為一個公務員老司機的經驗，深知「越複雜，越容易混水摸魚！」騙神明騙人民！2020全台排隊年。

(中時 )