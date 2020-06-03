群聯電子（8299）於今（3）日召開股東常會，順利通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案、董事改選案、私募普通股案、「公司章程」部分修訂案、新任董事競業行為之限制案以及盈餘分配案等。

群聯董事長潘健成於會中表示，與2018年相較，2019年全年度營收成長超過10％，達到446.93億元的歷史新高，全年度EPS也創下歷史第三高的23.05元。在NAND原廠普遍營收及獲利均下滑的2019年度，群聯能有這樣的亮眼成果，除了顯示群聯獨特的策略佈局發揮成效以外，全體同仁夥伴努力不懈的付出更是主要的因素。

潘健成也於會中特別指出，新冠肺炎（COVID-19）的疫情爆發，讓所有企業都體認到風險管理的重要性，以及分散佈局的的必要性。群聯電子透過每年的『腦袋重置』（Reset），不斷審視過去的成功及失敗經驗，持續彈性調整策略及佈局，讓公司朝永續經營的目標邁進。而群聯也將秉持一步一腳印的腳踏實地精神，持續為股東、員工、及客戶打造三贏幸福企業，進而回饋社會，善盡企業社會責任。

群聯表示，會中決議通過2019年現金股利每股配發新台幣13元，合計共將配發新台幣25.62億元，除息基準日及股息發放日將另行公告，另外將辦理私募普通股新股不超過18,000,000股，引進策略性投資人及強化策略合作夥伴長期合作關係等議案。

同時群聯第九屆董事名單出爐，包含董事長潘健成、總經理歐陽志光、副總經理鄺宗宏、技術副總許智仁、創辦人楊俊勇、大股東日商鎧俠株式會社代表中井弘人、以及三位獨立董事王震緯、莊雯秋、黃育綸等共九人。

此外，群聯也於股東會後召開董事會，選任新任董事長潘健成；以及成立第一屆審計委員會（Audit Committee），由三位獨立董事擔任，為公司治理持續努力。

(工商 )