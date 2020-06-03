定位與無線通訊技術廠u-blox（SIX:UBXN）與先進GNSS增強服務供應商Sapcorda Services GmbH公司宣佈，雙方已建立夥伴關係，將建置新制定的SPARTN格式做為校正介面，以奠定把SAPA GNSS（全球導航衛星系統）增強服務帶到u-blox F9平台的基礎。工業和汽車將是主要能獲益於此可擴展、平價以及高品質GNSS增強服務的市場。

SAPA優質GNSS增強服務（SAPA Premium GNSS augmentation service）自2020年1月起正式推出，透過結合兩項最佳技術：全球PPP服務和本地RTK服務，使其在GNSS校正服務市場中脫穎而出。它的重要特性包括：快速收斂時間、跨洲覆蓋範圍內的效能一致性、頻寬效率以及專用、特定用途GNSS網路。SAPA服務是透過蜂巢式通訊以SPARTN格式進行傳送，近期內將會啟用L波段的地球同步衛星通訊。

SPARTN是即時導航用安全位置增強（Safe Position Augmentation for Real-Time Navigation）的簡稱。這個由業界驅動、開放且免費使用的格式是專為廣播傳送新式SSR（狀態空間，state space representation）GNSS校正服務所設計的，鎖定大眾應用市場。

不同於需要在GNSS接收器與校正服務供應商之間進行雙向通訊的傳統OSR（觀測空間表示，observation space representation）校正服務，Sapcorda的SSR校正服務可廣播至整個洲內的接收器。這使其可向任意數量的終端使用者有效地提供高精準度GNSS定位，並實現無限的擴展性和隱私資料保護。

SAPA Premium服務目前已在美國和歐盟大陸啟用，並預計將提升為SAPA Premium Plus，以為安全關鍵應用提供至關重要的完整性和功能安全合規性。

這是相容於大眾市場的高精準度GNSS定位解決方案，可滿足客戶對無縫接軌、準確定位和導航不斷增長的需求，同時也是多種新興應用不可或缺的先決條件。在工業領域，包括自駕工具，如無人飛行載具（UAV）和無人地面載具（UGV）、機器自動化以及其他的先進導航應用。新興的汽車應用則包括先進駕駛輔助系統（ADAS）、車道準確（lane-accurate）導航、車載資通訊系統以及車聯網（V2X）通訊。

u-blox執行長Thomas Seiler表示：「我們即將推出基於SPARTN開放校正介面的解決方案，此方案可望推升對高精準度定位技術的需求，以帶動這個新的大眾市場的成長潛能。」

「透過採用SPARTN介面，我們確保了雙方服務和產品之間的互通性，因此，透過u-blox F9 GNSS接收器使用Sapcorda SAPA Premium GNSS增強技術的客戶都能百分百地放心，不論是在評估或是實際運作期間，此服務和硬體都能無縫地協同工作並達到其效能要求」u-blox高精準度GNSS產品策略主管Vladimir Stoyanov補充說。

Sapcorda執行長Botho zu Eulenburg表示：「我們與u-blox擁有相同的策略願景，也因此建立了合作夥伴關係，為大眾市場開發可擴展的高精準度GNSS解決方案，並推動遠超出傳統GNSS校正服務能力可及的新興應用和使用案例。透過與像u-blox這樣率先支援開放SPARTN格式的接收器製造商展開合作，我們將能為客戶提供無縫整合以及具未來前瞻性的解決方案。」

(工商 )