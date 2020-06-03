高雄師範大學3日舉辦「STEAM創意教具與課程」產學成果發表會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學3日舉辦「STEAM創意教具與課程」產學成果發表會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學3日舉辦「STEAM創意教具與課程」產學成果發表會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學3日舉辦「STEAM創意教具與課程」產學成果發表會。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學3日舉辦「STEAM創意教具與課程」產學成果發表會，結合中外文化傳承、機械學原理、數學概念、工藝創作等，開發了「手作摩天輪音樂盒」、「自製古機械鐘」、「貓頭鷹古科技密碼鎖DIY」以及自製日晷、渾天儀等多套古代科技機械創意教具。

產學合作由科環所教授黃琴扉帶領研究生團隊，與南台科大教授林聰益、黃晟豪跨校合作，並與知名的創藝天時文創公司產學計畫，歷經3年研發，開創出多套跨領域統整式教具與課程，相關研究也刊登在國內外學術期刊。

計畫主持人黃琴扉指出，許多學生在平面（2D）與立體（3D）的轉化中會有空間轉換障礙，因此在國高中的數學幾何圖形、化學結構式學習可能產生困難，透過研發教具，讓學生從平面圖版著手，自己組裝成立體圖版，並從中訓練空間轉換能力。

高師大校長吳連賞致詞表示，所謂STEAM是Science（科學）Technology（科技） Engineering（工程）Art（藝術）Mathematics（數學）。他肯定計畫主持人黃琴扉連續兩年獲得教育部教學實踐計畫的支持，讓高師大學生進行教學服務學習，落實高等教育人才培育。

這場發表會也邀請主祕黃有志、教務長唐硯漁、理學院長洪振方、研發長謝建元、公關執行長鄂見智及香港精品鐘表羅丹天時設計部總經理洪士勛等人出席。

現場由計畫主持人黃琴扉帶領9位參與研發的研究生，偕同創藝天時文創公司董事長蔡進龍、總經理林寬禮及團隊與會，安排成果展覽與研發團隊教學示範觀摩。

(中時 )