台南市啟動「跳島」計畫，山區急重症患者以台南醫院新化分院為中轉站，緊急處置後原車轉送成大醫院，提高病患存活率。（台南醫院新化分院提供／莊曜聰台南傳真）

山區醫療資源不足，若有重症或重傷病患須至醫學中心救治，車程少說得花上40分鐘，在偏遠地區更得超過1個小時，台南市政府啟動「跳島策略計畫」，將新化、左鎮、玉井、楠西、南化納入同區塊，以衛生福利部台南醫院新化分院為中轉站，進行緊急處置後，再原車轉送成大醫院，掌握治療黃金時間，提高病患存活率。

這項計畫由南市府消防局、衛生局結合台南醫院新化分院、成大醫院共同推動，日後由消防局緊急救護技術員在現場評估，若屬重大外傷或轉送時間過長的偏遠患者，就能同步通報2家院所，立刻啟動跳島策略。

新化分院在接獲通報後，就會聯絡相關單位做好準備，等傷病患送達後，在擔架上進行緊急處理，包括輸血、插管，或者點滴補充等延續生命的治療方式，再原車轉往成大，爭取搶救患者生命的機會。

新化分院長張耀仁指出，根據該院急診統計，前4年到院前死亡人數共492位，其中心跳停止經急救復甦有96人，這計畫若順利執行，能讓偏區的重大外傷患者，在救援到場後30分鐘內迅速得到醫療支援，並以最短的時間安全轉送至醫學中心，也提升急重症患者存活率。

特殊傷病患跳島策略計畫是由目前支援新化分院急診室的成大醫師邱柏惟提出，成大急診部主任林志豪指出，利用新化分院位置樞紐的特性，加上醫學中心專科醫師進駐，將急診處置與到院前救護緊密結合，再由消防局救護原車轉送，省下轉診時耗費時間，救命機率更高。

(中時 )