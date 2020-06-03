上海市政府3日舉行新聞發佈會，介紹「五五購物節」進展和下一階段重點活動安排。上海市商務委副主任劉敏表示，此次新增「上海潮生活節」並以「潮這裡來」為主題，聚焦4大潮板塊。

例如第一版塊的潮品首發就從6月1日至7日，由得物APP承辦的2020上海全球新品首發季潮牌新品集中首發活動，預計將會有19個大陸本土潮牌和30多家國潮商戶共同參與，共計首發上新近500件單品。

此外，由上海市品質和標準化研究院聯合上海市商務發展研究中心也將首度發布「上海首發經濟活躍指數」，定量評估上海市和各區「首發經濟」發展狀況，助力上海打造全球新品首發地，打響最新最潮的購物品牌。

劉敏表示，上海歷來是最時尚和年輕人最喜歡的潮流座標之一，年輕一代消費群體對本土潮牌首發新品非常喜愛。因此整合市區潮流文化資源，打造上海潮生活節的全新IP，就成為豐富五五購物節的新內容。

(旺報 )