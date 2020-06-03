台北市長柯文哲妻子陳佩琪近日與民進黨台北市議員簡舒培，上演「舒琪大戰」，柯前天在臉書「挺琪」，反批簡舒培把陳佩琪基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談，簡今天說，若陳佩琪受不了被監督，除非柯請辭北市長，否則就要繼續勉強一下到2022。對此，藍委鄭麗文說，簡的看法貶低女性，太過父權，除非陳佩琪濫用市府資源或不當介入市政，才可被監督，否則個人意見表達，憑什麼管人家。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前質疑，台灣去年底給WHO的警告信是「硬拗」，隨即遭台北市議員簡舒培批評，陳佩琪拉低市府團隊的表現成績，陳則在臉書怒嗆簡「要市長跟我離婚？」，簡回嗆「陳佩琪在市長配偶的角色完全不適格，嚴重影響台北市政府的形象」，兩人近日上演「舒琪大戰」。

柯文哲昨天發臉書「挺琪」，反批議員把陳佩琪基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談，才是導火主因，簡舒培今天受訪說，若陳佩琪受不了被監督，除非柯請辭台北市長，不然就要繼續勉強一下到2022。

對此，藍委鄭麗文抨擊，簡舒培的看法太不尊重女性，思考模式過於父權，作為公民的陳佩琪，當然可以對公共事務發表獨立看法，陳佩琪是獨立個體，不是柯文哲的附庸；陳佩琪又沒有做出貪贓枉法、濫權等行為，且評論的事情跟市政無關，更跟柯文哲毫無關係，不該遭受人身攻擊。

鄭麗文指出，除非夫人與家人濫用市政府的權利與資源，或者不當介入市政，才可被監督，否則個人意見表達，憑什麼管人家，砲轟簡舒培找陳佩琪捉對廝殺，似乎找錯戰場，也找錯議題，更找錯對象。

藍委曾銘宗表示，簡舒培直指陳佩琪將拉低市政府團隊表現的言論失之偏頗，近日一再針對陳佩琪的作為，太泛政治化、標籤化、不合理。他說，觀察陳佩琪的長期發言，有其獨立性，不見得能受到柯文哲的影響，但陳同時兼具台北市長夫人的身分，發言洞見觀瞻，受到重視，提醒未來涉及市政的發言要更謹慎。

(中時 )