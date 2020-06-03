金屬3D列印已是不少國家軍方的後勤設備，而且還持續在進化中。澳洲皇家海軍正在研究「冷噴射3D技術」，期望用在維修6艘柯林斯級攻擊潛艦（Classe Collins）。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，現在較流行的金屬3D列印，是利用熔接的方式堆疊金屬粉末材料，通常是利用雷射完成高溫熔接。至於「冷噴射3D技術」，則是將金屬粉末材料，以超音速氣體噴砂的方式堆疊，粒子可在任何表面上融合，形成硬化的固體金屬。

利用高速氣體堆疊的新型態3D列印。(圖/澳洲海軍)

澳洲海軍研發部門表示，雖然「冷噴射3D技術」是在熔點以下，但是堆積形成的物體，有著相當的堅固強度。它最大的好處是安全，因為它沒有高溫焊接，也就沒有火焰，這對於密閉環境的潛艦很重要，因為潛艦裡有空間窄小，又有很多壓縮空氣，在潛艦裡的修復工程，很容易因引燃壓縮空間引起嚴重爆炸或是人員窒息。而「冷噴射3D技術」使用的高壓空氣，僅是不易燃的氮氣，因此安全性比易燃的焊接氣體來的高。

另外，從工程角度看，「冷噴射3D技術」在某些方面也優於焊接，因為焊接會損壞冷軋鋼的強度，而冷軋鋼決定了潛艦的耐壓程度。相對的，「冷噴射3D技術」並不會加熱金屬表面，也就不會損害冷軋鋼。

澳洲海軍希望，冷噴射3D列印機，在未來可以安裝在潛艦內，這樣每艘潛艦都具備一定程度的自我修復能力，對於潛艦的後勤與續戰能力，都大有幫助。

(中時電子報)