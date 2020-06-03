何如芸。（翻攝臉書）

女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，正在進行離婚訴訟，王敏錡3日透過律師發表聲明，每月給何六位數零用金，但何言論已嚴重污衊他及家人聲譽，直指兩人離婚主因是何消費習慣驚人，「珠寶總額相當於一棟豪宅」。對此何如芸今晚透過聲明稿反駁，除了控訴他未給予每月六位數零用金，且王先生未經告知隨即停卡，並要求何小姐遷出原住所地，並遭到換鎖，使其無法返家。

何如芸聲明稿如下：

聲明稿

謹代聲明如後：

一、關於家庭暴力乙節，王先生在聲明稿中指述何小姐是自行滑倒，但王先生在法院訴狀中已自承當日有推擠拉扯，有醫院就診紀錄可查，並有醫生及朋友可得為證，何小姐因孩子年幼為求家庭完整故而隱忍未對外求助。

二、雙方結婚十七年，何小姐結婚並育有子女後，專心照顧子女並離開演藝事業，而為全職家庭主婦。王先生提供妻子附卡消費，供其作為全家包括孩子家用，其中或因王先生高社經地位，何小姐身為其配偶，有其無法避免之社交需求，以維護集團形象。但所謂一棟豪宅的消費，顯然言過其實。王先生更未另外給予每月六位數零用金，有存摺為證。此外，婚姻中王先生餽贈生日、結婚紀念日禮物，當時的心意和維護，如今反目成為尖銳的指責，情何以堪？實則，何小姐與王先生溝通離婚時，王先生未經告知隨即停卡，並要求何小姐遷出原住所地，並遭到換鎖，使其無法返家。

三、關於王先生將何小姐位於淡水之房屋貸款，至今未予償還乙節；96年間王先生告知何小姐有資金周轉需求，請何小姐提供權狀等配合貸款，98年再次要求以該房屋融資，並宣稱翌年返還，但毫無音訊，使居住在內之何小姐父母惴惴不安。至於王先生所稱泰國SPA產品，此為王先生開設宜佳國際有限公司代理產品，當時王先生要求以何小姐為名義負責人，以其知名度作為商業行銷，但實際經營者自始至終為王先生，且持股仍至少高達86％，此有經濟部商業登記公示資料可查詢。如今卻推諉為何小姐經營不善，顯非事實，誠令人遺憾。四、另關於外遇乙事，除王先生親自書寫的書面資料可查外，另何小姐將以侵害配偶權以為救濟，不再多言。

何如芸

賴芳玉律師

2020.06.03

(中時 )