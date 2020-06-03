剛滿40歲的香港藝人張柏芝在2018年生下第3胎，有3個兒子的她自曝生老大的時候曾胖到超過80公斤，而現在她已經瘦回少女時代身材，衣服尺寸和18歲一樣，她說產後瘦身效果要好，得靠「肌肉記憶」。

從18歲到40歲都穿同一個尺碼，張柏芝瘦身成果讓人佩服。因為這20多年來她不但歷經3次生產，還有忙碌的演藝工作行程，張柏芝說她也會懶惰、也會因為太忙而沒時間運動，甚至生第一胎的時候曾經胖到180磅（約82公斤），但是「身體肌肉有一張記憶卡，一做運動就會回復。」

張柏芝在社群網站Instagram上傳影片傳授產後瘦身祕訣，她說其實生產前就要養成運動習慣，「只要我一做回運動，身體線條馬上就會出來，」她說。

「這是因為我一直以來在身體累積的肌肉記憶，存在我身體每一個部分，所以只要我一喚醒，它就會回來。」

張柏芝說朋友會向她抱怨做了好幾個月的運動都沒成效，而張柏芝只要稍微運動就能瘦，認為老天不公平，但張柏芝說不是不公平，而是她多年運動鍛鍊出的肌肉記憶奏效，肌肉是不是真的有記憶呢？

【什麼是肌肉記憶？】

肌肉記憶指的是肌肉的記憶力，也就是體能活動雖然暫停一段時間，但重新恢復後再鍛練肌肉會較有效率。

肌肉記憶的說法，已經有幾份研究提出證據支持。首先肌肉可能因為不同情況萎縮（Atrophy）或變大（Hypertrophy），其中運動就能讓肌肉纖維擴大成一般細胞的10萬倍；相反地，營養不良與久坐、久躺等靜態生活型態則會肌肉萎縮。

過去認為肌肉變大時會聚集細胞核，萎縮時細胞核則會凋亡，但是2019年發表在期刊《Frontiers in Physiology》的一份文獻綜述認為，在動物和昆蟲身上都能發現，肌肉纖維萎縮後，細胞核依然存在，並以此推斷可以在較年輕時透過運動「儲存」肌肉細胞核，等到年紀較大再重新使用。這就好像肌肉記住了過去的力量，就算一陣子不使用，也能很快回到過去的水準。

2018年另一份研究則找來8位受試者，發現肌肉能在運動時發展出基因標記（genetic marker），幫助肌肉在日後生長。這代表有運動習慣的人，比起從來不運動的人，能更有效率地重建失去的肌肉。

【運動永遠不嫌晚】

肌肉記憶的說法可能讓沒有運動習慣的人沮喪，認為再怎麼努力也比不上常年運動的好手。但從另一個角度來說，現在開始運動，能先儲存肌肉記憶，在日後適時發揮作用，遠比老後再養成運動習慣容易得多。

肌肉量隨著年齡逐漸流失，40歲以後平均每10年減少8％，70歲以後每10年更減少15％。肌肉更能比脂肪多燃燒5倍的熱量，現在起步不嫌晚，讓你肌肉的「記憶卡」發揮最大效力！

(中時電子報)