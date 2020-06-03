據大陸人民網報導，北京將開啟消費快進鍵，發放122億元（人民幣，下同）消費券，首批消費券將6日上午10點起在京東APP領取，6月5日零點起即可開始預約。

其中專項消費券可用於線下餐飲和購物，可在北京地區餐飲、購物領域參與商戶線下門店消費時使用。據指出，北京6月共發放4個批次，6日早上10點首批發放200萬個，其餘三批次分別為6月13日、6月20日和6月27日。每個卡包總價值60元（共3張券），每張券有效期為14天。

此外，智慧產品消費券包括線上券和線下券2種。可在京東、小米等線上平台和小米之家、居然之家、百安居等7家首批參與活動的實體門店，購買智慧通訊、智慧家電、智慧家居、智慧家裝等31類指定的智慧商品時使用。

當中6月份共發放2批次，6月6日10點首批發放100萬張，6月18日發放第二批。另外單筆訂單滿2000元，補貼10％、最高補貼400元。

(旺報 )