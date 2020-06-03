明天是「六四天安門事件」31周年，國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文提出四點，表示「不能忽視歷史連結、要撫慰傷痛、展開世紀對話、要回歸價值」，並提醒「眼睛不會蒙上，耳朵不能摀上；面對心中真理，我們不能沈默」，強調國民黨以各種方式支持這股「爭取民主、自由、人權的洪流」的立場，31年後仍沒改變。

江啟臣說， 1989初夏，北京天安門廣場，豎起自由女神爭民主。那一年，中國大陸人民對於政治改革、民主自由的訴求，是中共當局在講求治理體系和治理能力時，始終不能迴避的歷史事實。天安門事件的31年後，身在寶島台灣的我們，該用什麼樣的視角關照六四？他認為有四個重點。

首先，我們無法忽視歷史連結。1989年天安門的悲劇，牽動了年底柏林圍牆、隔年3月台北學運的氛圍，也間接形塑了我們面對的世界。我們持續談論六四，從來不是「糾葛過去」，更是要了解當下與未來，我們所面對的複雜世界。

其次，我們要撫慰傷痛。30多年過去，當年的「天安門母親」們也走入生命遲暮之年。年華逝去，但對她們而言，這些記憶與傷痛不可能消失，仍在等待一個遲到的交代。

此外，我們更該展開世代對話。我們需要看見，不同世代的價值、記憶的不同。分歧的看法感受，本身也是歷史結構的一部分，需要的不是互相指責，而是相互的理解。

最終，我們要回歸價值。不論時間流逝，我們仍必須回到最根本的問題：我們相信什麼價值？國民黨曾在1989年的518公告中闡明：「政治民主化、經濟自由化，是不可抗拒的世界潮流，也是本黨的奮鬥方向」，並承諾將以各種方式支持這股「爭取民主、自由、人權的洪流」。31年後，國民黨的立場不會改變。

(中時 )