台中刑務所官舍群1棟建築傳出火災，消防人員獲報前往灌救。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中刑務所官舍群1棟建築發生火災，遭燒毀。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中刑務所官舍群1棟建築發生火災，遭燒毀。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中刑務所官舍群即將邁入百年歷史，其中1棟建築今天發生火災遭祝融燒燬，警、消獲報到場搶救，雖無人傷亡，但燃燒約百平方公尺，調查起火原因中。台中市文化局長張大春到場勘查後表示，管理機關為台中監獄，市府為活化運用，正向國有財產署申請撥用中。市議員江肇國則批，損壞一棟就少一棟，要避免再生遺憾。

位於台中市西區三民路的台中刑務所官舍群於1920年間落成啟用，區內共有5獨棟日式歷史建築，即將邁入百年歷史，位於北邊的1棟於今天下午3時許起火，消防局接獲通報，派員到場灌救，控制火勢。

台中市府文化局局長張大春、文資處長李智富及台中市議員江肇國等人到場勘查。張大春表示，該建築目前仍由台中監獄管理，已依《文化資產保存法》規定擬定管理維護計畫，加強落實環境清理、巡視等工作。文資處則表示，將組成應變處理小組訂定應變處理原則及評估後續處理方式。

「再半年就滿百年，竟然燒毀了！」江肇國遺憾地指出，他日前才與立法院來考察刑務所宿舍，並討論園區的移撥與接管計畫，沒想到，目前市府還在跑移撥程序就發生火災了。

江肇國強調，「歷史建築損壞一棟，就少一棟」，如果再有意外，將會影響到刑務所宿舍群、刑務所宿舍群擴大區及法院宿舍等三大園區的保存價值。他要求加強巡查，落實古蹟的維護管理計劃，避免再發生遺憾。

(中時 )