配合振興三倍券，財政部宣布「台灣Pay」推出4大加碼活動，包括加碼禮、店家8折回饋在內，合計可享3000元優惠。總額度1.25億元，可用特約店14萬家。

「台灣Pay」4大加碼禮是以綁定8家公股銀行金融卡或信用卡，使用振興三倍券為對象，其中「三倍券加碼禮」每人給300元回饋金，「新戶首刷禮」再提供100元；「台灣Pay合作店家優惠活動」補助特定商家提供消費最高8折或買1送1；「三倍券抽大獎」最大獎項則有百萬汽車。

財政部說明，以「台灣Pay」使用振興券，除政府提供2000元回饋外，再加計「台灣Pay」加碼禮300元、新戶首刷禮100元及店家優惠最高8折回饋600元，總計回饋將可高達3,000元。

財政部次長阮清華表示，台灣Pay去年成交金額成長2倍，預計到年底累積金額到1000億，目前特約店有14多萬家。未來回饋看用戶台灣PAY是綁定金融卡或信用卡，金額回到申請帳戶中。這次加碼禮僅限綁定公股行庫，如其他民營銀行，像是玉山、上海、中國信託銀行願意加入都可使用。

(中時 )