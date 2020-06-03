因投資者對擺脫新冠病毒封鎖措施導致的經濟衰退持樂觀情緒，華爾街股市反彈，投資者獲利回吐，週二(6月2日)美市盤中，現貨黃金自日高1745.14美元/盎司短線急跌近23美元，連失1740和1730美元關卡，刷新日低至1721.21美元/盎司。有數據顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間23:28-23:30三分鐘內成交量為5543手，交易合約總價值超9.5億美元。同時，現貨白銀也一度失守18美元/盎司關卡，日內跌幅擴大至1.4%。

Kitco.com的高級分析師Jim Wyckoff將價格下跌歸因於「短期期貨交易員在總體價格上漲趨勢中的正常獲利了結」。

GoldMining Inc.執行副總裁Jeff Wright表示：「(週二)早些時候，每一個黃金基本面信號都是看漲的。這種突然逆轉是反向操作，是獲利回吐」。

他表示：「在美國各地抗議活動演變成騷亂的過程中，金價一直保持穩定，緊張局勢仍在加劇，而不是變好。」

投資者仍對貿易緊張局勢的升溫保持警惕，儘管因新冠病毒爆發而被迫關閉的經濟已經重新開放，削弱了大宗商品的一些避險光環。

「從股市的持續上漲可以看出，人們對經濟重啟抱有樂觀態度。在此前提下，黃金可能會略微脆弱，這一點很容易理解，」High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。

美國股市上漲，因有關重新開業的樂觀情緒蓋過了對貿易局勢和美國國內的抗議活動擔憂。

不過，分析師說，黃金的整體走勢是積極的，在3月份觸及近四個月低點1450.98美元後，金價已經上漲了18%以上，主要受益於疫情引發的經濟不確定性以及全球央行的一系列刺激措施。

(中時電子報)