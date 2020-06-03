中職富邦悍將強力洋投羅力今（3）日在主場對戰統一獅，羅力投出「1局爆」，4局上，羅力遭到獅隊單局揮出6安打、失6分，羅力投不滿4局退場，打完5局獅隊8比2領先富邦。

富邦悍將在1、2局由高國麟、王正棠各轟1支陽春全壘打，富邦取得2比0領先；富邦先發投手羅力前3局都讓獅隊1人次上壘、無失分，可是4局上，羅力投球大走樣。

獅隊老將陳鏞基因富邦三壘手范國宸失誤上壘，並且成功盜上二壘，帶動獅隊士氣，接連揮出6支安打、包括林靖凱2打點二壘打，獅隊攻得6分，逆轉戰局，羅力退場改由楊彬接手才化解失分危機。

羅力投3.1局被打8安打、失6分，防禦率從2.57增至4.67，羅力前一場單場失6分的比賽是去年8月14日對戰桃猿隊；而羅力上一場投3.1局的比賽是2018年5月18日對戰獅隊，也是丟6分。

5局上，獅隊捕手陳重羽揮出一壘安打，帶有2打點，自己趁傳跑上二壘，隨後再盜上三壘，獅隊以8比2領先富邦。

(中時 )