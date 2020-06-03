衛福部國健署發布2017年10大癌症，大腸癌連續12年佔據第1位，總共有16,408人新確診，相對前1年增加1,034人，但標準化死亡率略減；區分性別統計，男性癌症第1名同樣是大腸癌，但女性癌症第1位是乳癌，第2位才是大腸癌。國健署強調，大腸癌與乳癌發生率增加應該與篩檢量增加有關。

根據國健署統計，2017年全台癌症發生排比，分別為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，總人數11萬1,684人，前5位人數就占57%，並且除肝癌、口腔癌、胃癌有人數標準化發生率下降外，其他7個癌症標準化發生率都持續上升，顯示多個癌症發生率都在上升。

統計男性癌症發病率，前5名分別為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌、攝護腺癌；統計女性癌症發生率，前5名分別為乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌肝癌。比較男女癌症比差距最大就是食道癌，相差14.2倍；其次就是口腔癌，相差10.7倍，初步推斷，食道癌與口腔癌主因為香菸、檳榔、酒品，都是男性接觸比較多。

2017年台灣男女性10大癌症標準化發生率比較圖。（資料來源／衛生福利部國民健康署；圖／NOW健康製作）

國健署癌症防制組林莉茹表示，不論男性或女性，大腸癌都是高發生風險，標準化發生率在2010年實施全面篩檢時達到最高，連續7年標準化發生率都在上下震盪，主要危險因子分別為不健康飲食、缺乏運動、肥胖、菸酒、老化等，然而就算標準化發生率沒顯著改變，但死亡率也沒有明顯改變。

另外，不論男女，風險都很高的肺癌，林莉茹也說，標準化發生率同樣在上下震盪，但標準化死亡率連續7年連續下降，主要危險因子就是菸害，其他像是空氣汙染、家族史、肺部疾病等。林莉茹強調，想要降低肺癌風險，首先就是拒絕菸品，不論任何形式，空氣品質不佳時，最好也要提醒自我保護。

同時，女性最大癌症風險乳癌，標準發生率自有紀錄以來就不斷攀升，標準化死亡率則持平，林莉茹解釋，乳癌除老化、基因變異、生育晚、未哺乳、家族史等危險因素外，篩檢量增加也提高乳癌確診人數。林莉茹特別說，經由檢查提早發現癌病變，0至1期趁早治療5年存活率能超過9成，末期則僅約3成。

林莉茹提醒，除先天因素外，乳癌發生機率可以靠健康習慣改變，維持健康體態，不要讓自己肥胖，不吸菸不喝酒，保持健康飲食，最好提早計劃生育，可以控制4成的乳癌發生機會；但未曾生育與30歲才生第1胎，會增加乳癌的發生機會，因此如果有生育計畫，最好能提早不要太晚。

林莉茹特別說，世界衛生組織（WHO）曾指出，30至50%癌症能夠避免，在規律運動、體重控制、拒菸酒檳榔、定期篩檢、規律飲食等良好生活習慣下，就能夠大幅減少癌症危險，並且台灣推行的4癌篩檢，雖然增加癌症發生數字，但大多能在無症狀癌症早期時發現，也都大幅減少死亡率，治癒率顯著提升。

林莉茹呼籲，國健署提供民眾大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌篩檢，只要符合資格，就可以到居家周邊醫院，就可以接受檢查。篩檢陽性個案，一定要儘早完成追蹤與確診，如果能早期介入，大部分都能有非常好的治療效果，千萬不要聽信偏方離開正統治療，錯過黃金治療期。

(中時電子報)