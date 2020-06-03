因應2020台北國際電腦展因延期至9月，外貿協會改以「＃COMPUTEXOnlineTalks」取代，台達今以「SMART WELL BEING」為題，藉由公司總部場域拍攝，在平台分享其IoT物聯網智慧樓宇解決方案、微電網系統以及8K投影等尖端技術。

今天直播是由台達品牌長郭珊珊、台達樓宇自動化事業群資深處長江文興、國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜等人，透過影片作線上闡述。

此次＃COMPUTEXOnlineTalks展示的內容是以台達LEED白金級綠建築台北企業總部實境拍攝，可看到總部屋頂運行的微電網系統，整合了太陽能發電系統、功率調節、儲能及能源管理平台，為大樓建立了分散式能源架構，此智慧微電網有助於電力的需量調節、削峰填谷。

而位於頂樓的8K劇院，裝置台達領先全球的8K投影機。台達也推出近期製作的8K短片「Powering the Next 驅動來勢」，以視覺影像呈現在電動車領域的動力系統、關鍵零組件、電動車充電等領先技術。

郭珊珊表示，去年冬天即原訂COMPUTEX以SMART WELL BEING為題，呈現一棟關注使用者需求與健康的綠建築，此時對應新冠肺炎疫情，這個概念顯得更具意義。江文興強調，台達以建築節能及能源管理為核心，在開放物聯網(Open-platform IoT)的架構上，整合建築內不同的專家子系統及設備，並在跨地域、跨資料庫及對應不同產業客戶使用上，滿足最大彈性需求。

(中時 )