高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日登場，民進黨中常會3日通過「罷韓聲明」，民進黨主席蔡英文也在會議中裁示通過罷韓議題。對此「罷韓聲明」，前民進黨立委林濁水質疑有需要蔡英文親自主持中常會議處理嗎？

民進黨今中常會黨主席蔡英文裁示，無異議通過「罷韓聲明」，會中討論，有人指「如果罷韓成功以後，外界會認為，民進黨很像在鼓勵人罷免，動不動就要罷免」，但立遭反駁「萬一罷韓沒有過，支持者會會回頭怪民進黨，連鼓勵都不敢」，民進黨團總召柯建銘更指著行政院副院長陳其邁表示，「其邁坐在這，你們一直講，連鼓勵投票不敢，若不挺，情何以堪？」

不過，對蔡英文親自主持中常會議處理「罷韓聲明」，前民進黨立委林濁水有意見。他在臉書指出，「就政黨政治立場，民進黨支持罷韓天經地義，何況大大韓市長，小小小動作層出不窮，民進黨因應也是必要。但是，有需要蔡英文親自主持中常會議處理嗎？」

有網友附和林濁水觀點表示：「罷韓國家隊總隊長總是要做一點事，就像治喪委員會主任委員雖然是掛名，但最後總要出來祭拜一下」、「怎麼可放過收割成果?!」。

(中時電子報)