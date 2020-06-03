來自山東的格鬥女將熊竟楠，如何成為ONE格鬥的首位大陸級世界冠軍得主，去年又是如何捍衛她的金腰帶？ELEVEN體育家族全台獨家播映的格鬥節目【ONE格鬥冠軍賽:勇士精神】，今晚10時半就要告訴觀眾熊竟楠的故事。

來自山東的熊竟楠從小受武俠電影的影響因而踏上拳壇，曾多次在中國多項拳擊錦標賽獲得冠軍，堪稱女子拳壇奇蹟，2017年首次亮相ONE Championship就在第一回合TKO馬來西亞選手Osenio，隔年對上當時尚未吞敗過的新加坡拳擊冠軍張匯雯就奪下女子草量級世界冠軍，成為ONE冠軍賽中國首位世界冠軍。

在場上迎戰對手充滿狠勁的熊竟楠，對著鏡頭受訪提及選手之路最大的遺憾是在挑戰比賽時爺爺奶奶逝世，父母為了不影響她的表現選擇不說，熊竟楠提及自己為追求夢想卻無法見到親人最後一面的心情也不禁流下眼淚。

熊竟楠面對來自各國的頂尖選手，金腰帶保衛戰可一點不輕鬆，2019年3月在東京站，30歲的熊竟楠面對來自新加坡年僅23歲尚未吞敗的李勝珠，被譽為ONE冠軍賽史上最強的格鬥女王之戰！

此役兩人一路纏鬥到第5回合，李勝珠為了贏連「奪命剪刀腳」都使出來，但還是被熊竟楠解套。結果由來自台灣的裁判鄭坎普在最後1分37秒，為這場史詩戰爭下了判決。

(中時 )