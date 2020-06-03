監委仉貴美調查發現，環保署為空氣污染防制主管機關，就柴油車定期檢驗業務一事，遲未能與交通部達成共識，導致全國84萬餘輛柴油車，近3年來未依規定接受定期檢驗，另新北市政府接受環保署補助，辦理「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」，8年內耗資3239萬餘元，原核定項目卻皆未施做，監察院今通過糾正環保署、新北市政府。

仉桂美說，台北縣政府（現為新北市府）環保局為執行空污防制工作、擴大轄內柴油車不定期排煙檢測量，並解決林口排煙檢測站使用租賃土地，潛藏未能續租需拆除檢驗設備等問題，以建置永久性柴油車排煙檢測站為目標，於2008年7月29日，向環保署提報「柴油車動力計排煙檢測站規劃設置計畫」。

仉桂美表示，該計畫總經費6290萬8000元，新北市府經環保署核定補助3050萬元，於2009年辦理卻幾經延宕，又於2016年片面解讀環保署政策變更方向，以會議結論為「洽悉」的未定案事項簽定撤銷計畫後，竟如常辦理計畫保留款，未依規定函知環保署變更實情，直到2017年經審計部查核發現後才辦理結案。

仉桂美說，該計畫8年內歷經3次招標及終止契約，耗資3239萬餘元，到2016年時，僅完成水土保持工程，站房設備工程尚未興建；而新北市唯一且既有的林口檢測站，租約又將於1年內到期，再度面臨拆遷還地情形；且查該府10年來實際檢驗量並未增加，與原提案所稱「強化移動污染源稽查」明顯不符，核有怠失。

仉桂美指出，環保署於2015年起實施「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，與公路監理機關採用「柴油汽車排氣煙度試驗方法及程序」檢驗方式有別，數據標準值也不同，引發爭議，交通部所屬監理機關因而於2017年3月24日停止辦理柴油車排煙定檢。

仉桂美說，導致全國84萬餘輛柴油車迄今3年餘，均未依「空污法」規定接受排煙定檢，其中更包含1萬餘輛與PM2.5濃度高度相關、應儘速淘汰的老舊柴油車，形同放任移動污染源損及空氣品質、不利國民健康，殊屬不當，核有怠失。

(中時 )