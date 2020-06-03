男女獨處一室，有些事要做以前，還是要再多考慮一下。北部地區一對男、女大學生，相約外出消夜，女方喝醉酒後，他們又到KTV「續攤」，在包廂中，孤男寡女天雷勾動地火，做了愛做的事，不過女大生酒醒後，一狀告進警局，指控不勝酒力無法抵抗時，遭對方性侵。

庭訊時，被告男大生告訴檢察官，他本擔心女同學只有一人又喝醉，還拍下酒醉的模樣傳給對方室友，希望能多個人過來照應，沒有得到回覆；後來女生在包廂醒來，就直接抱住他不斷地說「想要」。

被告男大生坦承的確與對方有發生性關係，但是在女生主動說「想要」，他經過再三詢問「是不是真想要」，獲得女方確認同意「嗯」之後，兩人如乾柴烈火在包箱內，激情吶喊，隔天早上還陪同對方走回學校。

檢察官偵辦時，同時調閱監視器畫面，看見二人走回學校的途中動作親暱，並在他們的LINE中提到「平分包廂費」，女方回說「我的部分，用我的美色付給你了」、「處男，你也加油」等親暱對話。因此檢方認定女方沒有其他的積極證據佐證，無法單憑自述證明被告有性侵的事實，於是全案偵結予以不起訴處分

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(中時電子報)