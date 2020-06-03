百萬YouTuber「黃氏兄弟」以清純、逗趣風格，收到不少網友關注，不過今(3日)弟弟瑋瑋遭爆在同志交友App上，和網友約一夜情，還曝光自己性尺寸、討論性癖好，引起熱議，晚間他首發聲，向爸媽、家人及身邊朋友道歉，爸媽、家人以及身邊朋友，同時也拍影片，崩潰痛哭向媽媽坦承自己的性向。
瑋瑋表示「這不是我期望公開的方式」，他相信除了自己的私生活，還有更多值得關注的公益議題，他很很抱歉占用到社會資源和各位的時間，但他更希望「每個人都應該擁有自己選擇愛的自由，所有人都有愛與被愛的權利」。
瑋瑋也打電話給媽媽，聲淚俱下坦承「我是同性戀，我不喜歡女生」，不過媽媽表示早就知道，「我沒有覺得怎麼樣」，瑋瑋也說自己從小就知道性向，一直活得很辛苦，也覺得身為同性戀很對不起媽媽，不過媽媽反過來安慰他，認為他只要平安健康，不要殺人搶劫，他做甚麼都支持他。
(中時電子報)
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