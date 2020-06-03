今（3日）悠遊卡公司推出的「DS4造型悠遊卡」在6大通路開放預購，28,000個造型悠遊卡照樣被秒殺。（摘自momo購物網）

今（3日）才開始在網路上預購的「DS4造型悠遊卡」，距離開放預購沒多久，限量28,000組就全數售完，電商配合超商的6大通路都全部完銷，熱門程度不下今天同時開搶的「中衛口罩」。到底為什麼這款悠遊卡這麼熱賣？網友表示；「黃牛太囂張了」！

悠遊卡公司獨家取得索尼（Sony）PlayStation®4遊戲主機（PS4）授權，推出PS4的搖桿為造型的「DS4造型悠遊卡」。於今日（3）開放預購，沒想到預計開放預購的第一天，28,000組就全數售完，讓沒有買到的網友傻眼表示「不是一人限購一組嗎？」

在PTT的「PlayStation」版就有網友PO出一張圖表示「看看黃牛多囂張」，只見訂價390元的「DS4造型悠遊卡」，在網路上被炒到10倍以上的價格，甚至到達20倍以上的高價都有。

訂價390元的「DS4造型悠遊卡」，在網路上被炒到10倍以上的價格。（摘自PTT）

就有網友認為，PS4悠遊卡應該屬於小眾商品，「PS5都要出來了，又不是主機…」為何可以那麼熱賣？關鍵因素其實在「便宜」。網友表示「便宜門檻低 ，送禮自用當黃牛都方便阿」、「便宜吧，我沒在搭大眾但便宜到我都想收一個」、「就需求超乎你的想像阿，一個才390，不拿來用掛起來也很爽，重點是便宜又爽」。

不過網友還是大力譴責網路上的黃牛行為，讓許多真心想收藏的人撲空，代價就要血本無歸。網友指出「問題是出在黃牛王八蛋身上啊，這種東西也要掃貨讓真的想花點小錢做收藏的買都買不到....」，最好就是「無視黃牛，自然價格就會回歸原價」。據了解，這款「DS4造型悠遊卡」網路上最高要價1萬元，但網友無奈表示，「原廠手把也才賣一千多……」。

(中時電子報)