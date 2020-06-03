高雄上個月受梅雨強降雨影響，部分地區出現淹水災情。資深媒體人陳揮文接受Call in，一位高雄市民認為2018年滯洪池也沒有發揮應用。主持人陳揮文卻表示，韓國瑜應該要感謝陳菊，不要去獨攬退水快的功勞，得分的是韓國瑜。

高雄市仁武區梁先生call in《飛碟晚餐-陳揮文時間》表示，前高雄市長陳菊時期，總共設計15個滯洪池，前面13個在2018年以前全部都完成了，住家附近仁雄路就有一個滯洪池。其實在韓國瑜尚未上任時，823水災期間，滯洪池是滿出來的，根本沒有用。那時韓國瑜還在競選高雄市長，到他們家那邊去勘災。

梁先生認為，2018年已有13個滯洪池，還是淹大水，因為側溝、還有大排的水，排不到滯洪池，因為沒有通。

陳揮文反問，2018年滯洪池滿出來，若是沒有滯洪池，會怎樣？梁先生回應說，若是水溝通的話，水就會退。陳揮文卻認為，此次三民區十全路那邊沒有淹水，市政是一棒接一棒，清淤和滯洪池功勞都有。他不希望韓國瑜在藍綠泥淖中掙扎，希望他超越藍綠，如今超越藍綠的政治光譜被柯文哲佔走了。但柯德不配位，希望韓國瑜去佔這個戰略位置。

陳揮文指出，韓國瑜是高雄市長，他應該去讚美陳菊說「謝謝」，陳菊市府團隊有設計這個滯洪池，加上現在韓團隊清淤，讓高雄不淹水。韓國瑜不要去獨攬退水快的功勞，稱讚陳菊，得分的是韓國瑜，韓國瑜應該把它的高度墊高。

(中時電子報)