前副總統陳建仁應英國國會下議院衛生委員會主席杭特邀請，將在臺北時間今晚9點30分至10點30分，以視訊出席該委員會聽證會，說明我國針對新冠肺炎防疫成果，外交部表示，這是臺灣防疫成果被國際肯定的又一顯著例證。

英國國會下議院這場以「應對冠狀病毒爆發」為主軸的聽證會，將於倫敦時間6月3日下午2時30分至3時30分（台北時間今日晚間9時30分至10時30分）召開。

該聽證會由曾任英國外相的杭特主持，旨在探討英國就因應新冠肺炎疫情，在個人保護裝備(PPE)及追蹤疫情方面扮演的角色與執行策略。以大數據協助英國政府研發防疫應用程式的牛津大學教授弗雷澤，也應邀同場出席作證。

由於臺灣今天再度零確診，且已連續52天無本土病例，口罩販售從6月1日起解禁，各項防疫措施也將從6月7日起陸續鬆綁，各項日常及休閒活動不再限制人數規範。陳建仁將在會中以視訊，說明我國針對新冠肺炎防疫成果，並分享臺灣在追蹤疫情(track and trace)的經驗。

外交部強調，這是臺灣防疫成果被國際肯定的又一顯著例證，該聽證會也將以網路直播方式向公眾開放。

(中時 )