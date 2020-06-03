幾乎全場落後的北市大，在最後一分半鐘反擊，最終逆轉勝虎尾科大，獲勝當下全隊相當興奮。（大專體總提供／陳筱琳高雄傳真）

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開二級決賽階段的8強賽，由於攸關升上公開一級，每場比賽都相當緊湊刺激，公開男二級第3場8強賽，領先了39分鐘多的虎尾科技大學，在最後一分半鐘被台北市立大學大一中鋒梁予綸獨拿6分，加上罰球命中率偏低，最終虎尾77比78遭到北市大逆轉，由北市大搶下晉級公開一級門票。

梁予綸賽後坦言不記得自己關鍵時刻連得6分，成為球隊逆轉勝功臣，「球隊賽前覺得這場比賽勝券在握，因為心態上有點放鬆，後面才清醒過來。」

梁予綸表示，因為自己的位置，加上觀察各隊需求，發現北市大缺少像他這樣的禁區球員，因此選擇北市大，也清楚北市大前身台北體育學院以往在大專籃球聯賽曾締造跨季155連勝、12連霸的輝煌歷史，確定球隊拿到公開一級資格後很期待下季，大膽放話：「我想挑戰一級舞台，所以一定要幫北市大重返一級，覺得自己外線還有身體對抗度要再加強，才能和一級球隊其他好手抗衡。」

虎尾科大到手一半的勝利飛走，教練盧譽誠指出：「球隊訓練量跟其他隊有落差，去年12月預賽後，直到今年2月我來接掌兵符才恢復練球，所以到了第4節體力下滑，導致最容易得分的罰球錯失4球，或許要好好加強體能了，今天罰球真的太可惜，命中率大概只有四成左右吧！從領先8分、10分到輸球真的很可惜！」

(中時 )