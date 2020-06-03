Secret identity of 150 year old woman found buried in an iron coffin in New York(影片源自Youtube)

2011年紐約建築工人，操作挖土機時，在工地中挖到一座鐵製棺材，打開後發現鐵棺裡有一具女屍，當時所有工人認為是死者遭遇駭人的兇殺案，隨即打電話報警，不過經專家多年鑑定和研究後發現，女屍的埋葬與死亡方式，不屬於本世紀，最後證實鐵棺內遺體是一名19世紀非裔年輕女性，死亡原因是罹患天花。

這具女屍膚況保存完好、容貌完整，穿著白睡衣、針織帽、及膝襪，女屍引起大眾關注，專家解釋因為鐵棺有效阻絕外界空氣，因此妥善保存屍體的死亡狀態，皮膚甚至仍清晰可見，當時因天花而造成的傷口，法醫兼人類學家史考特沃納西（Scott Warnasch）表示，「「如果說這些天花病毒還活著，我也不會驚訝」。

19世紀鐵棺造價不斐，通常是貴族才能使用，鐵棺裡躺著一位非裔女性時屬罕見，而專家也找出女子身分，根據歷史紀錄，1827年紐約正式廢除黑奴，非裔美國人開始置產，19世紀該區域主要是由自由非裔組成的社區，比對當時人口普查，確認女屍身分是26歲的瑪莎彼得森（Martha Peterson），她替主張廢除黑奴的棺材公司「威廉雷蒙德（William Raymond）」工作，因此死後入葬的鐵棺亦來自威廉雷蒙德。

影像專家馬林斯（Joe Mullins）架構出瑪莎生前長相，描繪出擁有咖啡色眼睛、黑短髮，及深色皮膚的女性，專家不斷找尋150年前女屍身世之謎的過程，也被拍成紀錄片《鐵棺中的女人》（The Woman in the Iron Coffin），而瑪莎的屍體，則是在2011年由聖馬克非洲衛理公會重新下葬。

紀錄片《鐵棺中的女人》預告(影片源自Youtube)

(中時電子報)