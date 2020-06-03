以色列航太工業公司（IAI）已完成了LORA彈道飛彈的雙重作戰射擊試驗，該試驗在公海舉行，LORA從海上平台發射，並成功擊中海上的標靶區。IAI特別把發射過程與命中畫面公布在youtube上，展示這是一種極其精確的彈道打擊飛彈。

LORA飛彈，是遠程投射武器系統(Long-Range Artillery Weapon System)的簡稱，6月2日的試射在公海舉行，向預定的海上標靶區，發射兩枚LORA飛彈，試驗並且包括兩個情況，第一種是對90公里處的短程目標；第二種是對400公里處的遠距目標，兩回試射都以最高的精度命中，達到預期性能。

LORA Ballistic Missile Firing Trial

IAI的執行副總裁波茲‧列維(Boaz Levy)表示：「這項複雜的試驗，被COVID-19疫情給耽誤到，但IAI仍展現了戰略飛彈系統的研發能力。」

研發LORA的IAI公司飛彈與太空小組，過去的研發成果包括箭2式和箭3式防空/反彈道飛彈，巴拉克8型輕型防空飛彈(Barak 8)，以及各種以色列人造衛星。

(中時電子報)