民眾持健保卡購買及領取三倍券，遭疑有個資外洩問題。政務委員唐鳳表示，台權會提醒三倍券序號外流疑慮，為感謝台權會提醒，唐鳳會湊數份三倍券捐給台權會。台權會晚間發聲明表示，不收官員捐款。

台權會聲明指出，本會秉持中立監督的原則，向來不收政務官跟政府機關捐款，建議唐鳳政委可將振興券捐助給其他產業，莫徒增本會行政成本。

台權會表示，本會也鼓勵唐鳳政委正確理解本會對於健保卡使用限制的立場，莫以戲謔方式迴避政府違法疑慮，曲解民間立場，散佈假訊息。

(中時 )