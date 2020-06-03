唐鳳三倍券捐台權會 台權會：不受官員捐款 21:212020/06/03 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政委唐鳳。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾持健保卡購買及領取三倍券，遭疑有個資外洩問題。政務委員唐鳳表示，台權會提醒三倍券序號外流疑慮，為感謝台權會提醒，唐鳳會湊數份三倍券捐給台權會。台權會晚間發聲明表示，不收官員捐款。 台權會聲明指出，本會秉持中立監督的原則，向來不收政務官跟政府機關捐款，建議唐鳳政委可將振興券捐助給其他產業，莫徒增本會行政成本。 台權會表示，本會也鼓勵唐鳳政委正確理解本會對於健保卡使用限制的立場，莫以戲謔方式迴避政府違法疑慮，曲解民間立場，散佈假訊息。 (中時 ) #捐款 #健保卡 #政府 #台權會 #唐鳳 #三倍券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜難逃被罷免？他曝基層實情 - 政治 高雄振興出大包？李正皓指韓國瑜這次麻煩了 鄭照新出面回應 - 政治 罷韓有理？葉匡時一段話 黃暐瀚嘆：這是不可抹滅事實 - 政治 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 新聞 政府沒說的話？！ 「振興三倍券」李艷秋神翻譯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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