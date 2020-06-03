隨著疫情穩定，建商加快推案腳步，興富發建設近期將在七期生活圈推出2～3房的小宅產品「黃金搶案」，總戶數1,244戶（含8戶店面），總銷150億元。由於該案是七期生活圈少見的小宅產品，而且打出「2房自備58萬起、3房自備78萬起」，以低總價、低自備強力吸客，潛銷期間吸引置產族與首購族爭相預約賞屋，還有投資客一口氣要買5～10戶置產。

「獵地王」興富發持續看好台中的發展潛力，未來將大舉投資佈局台中。興富發規劃未來10年內，預計在台中七期惠國段、惠明段、惠順段、西屯段與台灣大道上，陸續推出包括住宅、商辦與飯店、商場等產品，總推案量直逼800億元。

興富發表示，未來推案集中在七期生活圈，看好的正是七期作為市政、商務、購物核心，在財團千億投資下，吸引全球菁英人才湧進，未來黃金10年，預計有十多項建設陸續到位，包含6至8棟商辦聚落成型、3至5棟百貨與飯店陸續開幕等，總投資金額高達數千億元。

興富發看準台中未來發展，爭搶七期商用地，今年最大標案就位在大遠百、新光三越之間2,593坪的七期地王，由興富發以最高總價83.7億元標下，未來將規劃為百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案。

此外，興富發深耕七期商辦產品，擁有多棟指標性商辦，如潤隆NTC、鼎盛BHW及銷售中的TOP 1等。隨著七期商辦需求量大增，未來10年預期將有6～8棟商辦大樓將落成，預估將帶進2萬個以上的就業人口，租屋及購屋需求勢必大幅提升，帶動七期生活圈的小宅成為市場熱門物件。

因此，興富發建設近期將於台灣大道黃金角地，鄰近新光三越、大遠百與老虎城三大百貨商圈，以及國家歌劇院的七期市政生活圈，推出泳池飯店宅「黃金搶案」，基地面積近2,500坪，規劃23～36坪、2～3房產品；其中，2房（23～27坪）總價888萬元起、3房（28～36坪）總價1,188萬元起，從訂金到交屋自備58萬起買2房、自備78萬起買3房，潛銷期間吸引置產族與首購族熱烈預約賞屋。

興富發強調，在居家規劃上，飯店式管理住宅通常以豪宅居多，而「黃金搶案」在大基地條件下，不只有挑高迎賓大廳、四季花園、Lounge Bar、影音視聽室、鐵板燒小火鍋宴會廳、食尚餐旅Cafe，還有景觀泳池SPA、健身房等豐富多元的公設；由於樓高36層，還可欣賞七期的夜景。

(工商 )