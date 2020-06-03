行政院長蘇貞昌宣布刺激消費推出「三倍券」，不過複雜的設計方案，讓許多民眾一頭霧水。台北市議員王世堅便在政論節目上批評：「不食人間煙火，跟社會脫節」，把簡單的事情複雜化。對此，戲稱「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇指出，「自己人的批評，是殺傷力最大的」，希望王世堅閉嘴。

王浩宇在臉書指出，這是一個民主社會，他尊重黨內的不同聲音，但不認同王世堅議員對振興三倍券的批評，特別是他在電視上的發言讓基層民眾對執政黨產生很大的誤會，讓我們作為基層民意代表，需要花更多時間跟民眾解釋。

王浩宇強調，這次政策目標叫做振興，就是要民眾掏錢消費，透過刺激消費來讓封閉的國內的經濟活絡。發錢或許能討好民眾，但效果恐怕有限。

王浩宇表示，他作為執政黨議員，在政策已經確定的狀況下，已經連續兩天親自走訪基層、向攤商說明三倍券的使用方式，多數店家都是持正面態度。

所以，王浩宇對王世堅批評「三倍券」不以為然，強調「基層的評價....真的還好，他們只希望快點發，一起拼經濟。」

(中時電子報)